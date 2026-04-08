Esto dice OIJ sobre ataque a balazos contra Biblioteca Nacional

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) brindó más detalles sobre el ataque armado contra la Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano, ocurrido la madrugada de este miércoles.

Según la información oficial, un sujeto llegó hasta las afueras del inmueble y realizó varios disparos contra la estructura.

Agentes de la sección de inspecciones oculares se presentaron al sitio. Los oficiales realizaron la revisión y recolectaron indicios balísticos.

Balazos en la Biblioteca Nacional. Fotos: Raquel Vargas.

Las evidencias serán enviadas a laboratorios forenses para su análisis.

Lea además: Fotos: Así está la Biblioteca Nacional tras ataque a balazos

El caso quedó en manos de la sección de delitos varios del OIJ en San José.

Las autoridades trabajan para esclarecer lo ocurrido y dar con el responsable.