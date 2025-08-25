El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) brindó detalles sobre un violento homicidio que tuvo lugar en Siglo XXI, en Limón.

La mortal víctima fue identificada como Jermaine Cruickshank Edwards, hijo del exdiputado y expresidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruickshank.

Según destacan las autoridades, Cruickshank de 40 años, se encontraba solo en un bar restaurante de la zona.

En determinado momento un sujeto armado ingresó al establecimiento comercial.

Por razones que aún se desconocen, le habría disparado en múltiples ocasiones en la espalda y cabeza.

Las heridas de arma de fuego provocaron que Cruickshank perdiera la vida en el sitio.

Posterior al incidente, el sospechoso del caso se dio a la fuga.

El OIJ destacó que el reporte del suceso ingresó a las 7:11 p.m. del domingo.

El cuerpo del fallecido fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

El caso continúa en investigación para esclarecer los hechos y dar con el sospechoso.