El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) descartó el robo o pérdida de 21 mil ampollas de fentanilo en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

Randall Zúñiga, director del OIJ, indicó que el faltante se debió a un error por defectos generados en los sistemas de la institución.

Esta situación estaría afectando a todos los centros médicos del país y a más de 400 líneas de medicamentos en la actualidad.

“Durante la inspección física realizada, se verificó la existencia de 21.750 ampollas de Fentanilo, cifra que coincide con los registros manuales en contingencia”, dijo Zúñiga.

Por este motivo, se concluyó que no hubo sustracción del medicamento, sino un error contable y de registro informático, ya corregido por los encargados del sistema.