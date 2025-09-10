El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) destacó la decisión de la Asamblea Legislativa de resellar el veto presidencial al proyecto de ley que permite realizar allanamientos en horarios inhábiles, incluidos fines de semana y días feriados.

Randall Zúñiga, director del OIJ, aseguró que la medida representa un paso clave en el combate contra la criminalidad, ya que elimina la restricción que impedía ejecutar allanamientos antes de las 6 de la mañana.

“Es un paso muy importante para abordar la criminalidad y no dejar espacios en los cuales los delincuentes se sintieran seguros en determinados momentos del año. Ahora podremos actuar de manera más rápida y con mayor flexibilidad, siempre bajo la supervisión de un juez y garantizando los derechos de las personas”, señaló Zúñiga.

El jerarca recalcó que la reforma beneficiará no solo al OIJ, sino también a la Policía de Control de Drogas, Migración, Policía de Control Fiscal y demás cuerpos policiales que realizan labores de investigación.

Zúñiga agregó que la decisión legislativa privilegia el bien común de la ciudadanía y permite mayor coherencia en la lucha contra el crimen organizado.