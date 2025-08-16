El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) brindó detalles sobre el violento hecho que dejó 3 muertos y 2 heridos en Santa Ana.

Las autoridades destacaron que recibieron la alerta del incidente a las 7:00 p.m.

Sobre los hechos

Dentro del establecimiento comercial se encontraban 5 personas, 3 resultaron fallecidas y 2 heridas.

Según mencionan las autoridades los sospechosos habrían llegado en motocicleta. Uno de estos ingresó al local mientras que el otro se quedó esperando en las afueras.

Por razones que aún se desconocen y sin mediar palabra alguna, este sujeto habría disparado en múltiples ocasiones contra la integridad de las víctimas.

Las identidades de las víctimas, todos hombres, son:

Fallecidos: Garbanzo de 39 años, Sanabria de 36 años y González de 44 años.

Heridos: Pérez de 36 años y Mata de 36 años.

Mientras el suceso se desarrollaba, un oficial del OIJ se encontraba transitando por el sector.

El mismo utiliza el arma de reglamento para repeler el ataque. A raíz de esta situación, supuestamente hiere a uno de los sospechosos.

Pese a esto, los 2 sospechosos lograron huir del sitio en la motocicleta.

Los cuerpos de los fallecidos serán remitidos a la morgue judicial.

El caso se mantiene en investigación.