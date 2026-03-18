Esto dice OIJ ante intercambio de disparos con sospechosos en Moravia

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) brindó detalles sobre el intercambio de disparos que ocurrió la mañana de este miércoles en San Vicente de Moravia.

Según las autoridades, unos oficiales del Departamento de Investigaciones Criminales del OIJ, se encontraban en labores propias en Moravia, cuando vieron un vehículo que transitaba a alta velocidad y en contravía, por lo que proceden al abordaje del mismo.

En ese momento, un sujeto se baja del carro de manera sospechosa y los agentes escuchan una detonación, que en apariencia, proviene de este vehículo, por lo que se da el intercambio de disparos, siendo impactado el sujeto que se encontraba afuera del automotor.

Los otros sospechosos huyen del lugar en contravía y en retroceso.

Posteriormente, los agentes judiciales custodiaron al sujeto herido hasta que llegara la Cruz Roja Costarricense y lo trasladara al hospital Calderón Guardia, donde se encuentra estable.