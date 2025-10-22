La candidata presidencial Natalia Díaz reaccionó a los resultados del más reciente informe sobre intención de voto del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP), donde obtuvo menos del 1% de apoyo.

Según el análisis, la aspirante presidencial sacó un 0,5%, reduciendo su margen de seguidores si se compara con hace un mes cuando llega a un punto porcentual.

“Respetamos todas las mediciones y algunas las tenemos en cuenta para tomar decisiones en la campaña. Seguimos avanzando“, compartió su departamento de prensa.

La exministra de la Presidencia deberá optar por el voto de los indecisos, quienes de acuerdo con el CIEP son el 55% de la población.

Los costarricenses están a 102 días de ir a las urnas para escoger un nuevo mandatario, en una jornada donde, según las encuestas, lidera la candidata oficialista Laura Fernández, seguida de Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional y Claudia Dobles, de la coalición Agenda Ciudadana.