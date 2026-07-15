Esto dice Municipalidad de Desamparados sobre pleito ocurrido anoche

Un altercado que terminó en golpes, ocurrido la noche del martes en el edificio de la Municipalidad de Desamparados, involucró al esposo de la alcaldesa, Antonieta Naranjo, y al esposo de una regidora municipal, el exregidor Luis Carlos Núñez; esto según confirmó el propio gobierno local mediante un comunicado oficial.

De acuerdo con la Municipalidad de Desamparados, el incidente ocurrió en una de las áreas comunes del edificio, fuera del Salón del Concejo, donde en ese momento se desarrollaba una sesión extraordinaria. Tras lo sucedido, oficiales de la Policía Municipal intervinieron de inmediato para separar a ambas personas y evitar que la situación escalara.

Posteriormente, la Fuerza Pública asumió la atención del caso. Según la información suministrada por ese cuerpo policial, luego de verificar lo ocurrido no se determinaron agresiones físicas ni personas lesionadas, por lo que ambas partes fueron orientadas sobre los procedimientos que podrían seguir ante las autoridades competentes.

La Municipalidad de Desamparados indicó que se trata de un incidente entre particulares y reiteró su disposición de colaborar con cualquier investigación que pueda desarrollarse.

“La Municipalidad reitera su disposición de colaborar con cualquier gestión que las autoridades competentes consideren necesaria”, señala el comunicado oficial.

Asimismo, la institución informó que no emitirá más declaraciones sobre el caso mientras existan eventuales procedimientos relacionados con los hechos.

“Por respeto a los eventuales procedimientos que puedan derivarse de estos hechos y por tratarse de una situación entre particulares, la Municipalidad no emitirá más valoraciones sobre este asunto“, concluyó el gobierno local.