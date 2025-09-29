El centro comercial Multicentro lamentó los hechos ocurridos la tarde del lunes 29 de setiembre, cuando se presentó un altercado entre jóvenes ajenos al establecimiento, en el que se utilizó un arma blanca.

Según informó la administración, una mujer y un joven resultaron con heridas leves y recibieron atención inmediata de paramédicos privados, quienes posteriormente coordinaron su traslado a un centro de salud.

El incidente fue controlado en menos de cinco minutos por el equipo de seguridad de la empresa Securitas, mientras que oficiales de la Fuerza Pública trasladaron a dos personas detenidas a la delegación correspondiente.

“Lamentamos lo sucedido y reiteramos nuestro firme compromiso con la seguridad y tranquilidad de nuestros visitantes”, expresó Multicentro en un comunicado.

La administración agregó que sucesos como este recuerdan la importancia de promover la paz y el respeto en la sociedad.