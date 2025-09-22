El Ministerio Público informó que el fiscal que sufrió un accidente la semana pasada en el Cerro de la Muerte se encuentra en buen estado de salud y en proceso de recuperación.

Según la institución, el funcionario se dirigía a atender un caso en disponibilidad en la zona sur cuando ocurrió el percance, sin que esto afectara la atención del servicio.

“Gracias a la coordinación interna, la situación fue cubierta con normalidad y todos los expedientes a su cargo continuaron su trámite ordinario, bajo el acompañamiento y respaldo institucional correspondiente”, informó la institución.

La entidad recalcó que lo prioritario en este momento es la pronta recuperación del fiscal y, al mismo tiempo, garantizar la continuidad en la atención de los casos.

El accidente se registró el jueves por la tarde, cuando un vehículo tipo pick-up cayó a un precipicio de 20 metros en la peligrosa curva de Pinera, en Pérez Zeledón.

De acuerdo con testigos, el conductor perdió el control del automóvil. La Cruz Roja realizó el rescate y trasladó al ocupante en condición delicada a un hospital de la zona para recibir atención médica especializada, mientras oficiales de Tránsito investigan las causas exactas del incidente y coordinan la remoción del vehículo.