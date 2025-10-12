El expresidente Miguel Ángel Rodríguez lamentó el fallecimiento del exdiputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Víctor Emilio Láscarez.

Por medio de sus redes sociales, Rodríguez recordó como el exlegislador fue uno de los primeros en visitarlo tras su detención en una celda en Goicoechea.

“La mejor manera de expresar mi profunda gratitud es reproducir lo que escribí en mis memorias Vida y Legado sobre la primera noche en los calabozos del Circuito II de San José, aquel horroroso 15 de octubre de 2004 día de mi voluntario y avisado regreso al país para dar la cara ante los tribunales”, dijo.

El exmandatario recordó como Láscarez logró ingresar a visitarlo, a pesar de que el PLN era el partido político adversario de los socialcristianos.