La Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) confirmó la publicación de los pliegos de condiciones que darán inicio al concurso, el cual permitirá optar por espacios en AM, FM y televisión.

Las frecuencias en disputa abarcan desde las bandas de radio AM (525 kHz a 1705 kHz), FM (88 MHz a 108 MHz) y televisión (segmentos de 174 MHz a 216 MHz y de 470 MHz a 608 MHz).

En ese sentido, la jerarca del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), Paula Bogantes se refirió al pliego de condiciones.

“Este no es solo un trámite administrativo, es la materialización de un compromiso con la transparencia y la equidad. Hoy Costa Rica avanza con un proceso que será recordado por abrir el espectro radioeléctrico de manera democrática y por reafirmar que los bienes del dominio público deben administrarse en beneficio de toda la ciudadanía”, manifestó Bogantes.

Los pliegos de condiciones ya están disponibles de manera gratuita en el sitio web de la Sutel y abarcan las tres categorías de radiodifusión.

La fecha límite para presentar las ofertas en formato digital es el viernes 21 de noviembre del 2025.

Mientras tanto, para garantizar continuidad en los servicios de información y entretenimiento, se prorrogó la vigencia de las concesiones actuales.

Paralelamente, el Micitt anunció que trabaja en la modernización del sector, lo cual incluye la actualización del impuesto anual de radiodifusión para hacerlo más justo y acorde con la realidad del mercado.

Además, la institución adelantó que próximamente presentará un texto sustitutivo al proyecto de ley relacionado con el tema en la Asamblea Legislativa, con el fin de consolidar las reglas del juego en el uso del espectro.