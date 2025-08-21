Un grupo de padres de familia bloqueó la Ruta 32 en el sector de Liverpool en Limón la mañana de este jueves, en protesta por el regreso de una docente al centro educativo de la comunidad.

La manifestación generó largas presas en la zona hasta que la Dirección Regional de Educación (DRE) de Limón intervino y logró la reapertura de la vía.

David Morales, director regional de Educación de Limón, explicó que la situación fue atendida mediante una reunión en el salón comunal, en la que participaron padres de familia, el supervisor del circuito y autoridades del Ministerio de Educación Pública (MEP).

Manifestación de padres en plena Ruta 32.

El conflicto surgió por la reincorporación de una docente, cuya continuidad en el centro educativo es rechazada por los padres de familia. Ante el reclamo, el MEP informó que se retomará la investigación previa (IP) sobre el caso.

Autoridades policiales también intervinieron en el lugar.

“La Fuerza Pública indicó que se trataba de aparente molestia de padres de familia con una persona educadora de un centro educativo del lugar. Al llegar al sitio se dialogó con ellos en presencia del subdirector de Educación. Se trasladaron a un salón comunal, ahí realizaron las negociaciones y se negoció”, indicaron las autoridades.

Tras la intervención, la Ruta 32 fue habilitada nuevamente.