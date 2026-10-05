Esto dice Mayuli Ortega sobre el chino-tico detenido y la supuesta relación con el PPSO

Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

Mediante un comunicado de prensa, la diputada y presidenta del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Mayuli Ortega, aclaró que el chino-costarricense detenido por la DEA, Zhang Guobin, no realizó ninguna donación al partido en la pasada campaña electoral.

“Conforme a la certificación emitida por la Tesorería del Partido Pueblo Soberano a solicitud del Comité Ejecutivo Superior, no se registran relaciones comerciales ni aportes económicos de esa persona a la organización” indicó el comunicado.

Según Ortega, la certificación PPSO-TN-0035-2026, del 5 de octubre de 2026, suscrita por el tesorero a.i Raúl Ignacio Zamora Trejos, informa que se realizó una revisión exhaustiva de los registros financieros, contables y documentales del partido.

Bajo los nombres Zhang Guobin, Goubin Tam Zhang y Juan Carlos Tam Cheong, no se encontraron donaciones en efectivo o en especie, ventas de certificados de cesión, contratos, operaciones, transferencias ni contribuciones entre la persona indicada y el Partido Pueblo Soberano.

El sujeto fue detenido el pasado viernes. Foto: Cortesía Fuerza Pública

“Con ese respaldo documental, rechazamos que se atribuya al partido una relación de financiamiento con esa persona. Pueblo Soberano se deslinda de las conductas ilícitas que se investiguen y rechaza categóricamente el narcotráfico, el lavado de dinero y cualquier forma de crimen organizado”, agregó Ortega.

“Nuestro compromiso es con las familias costarricenses y con el derecho de nuestros niños, niñas y jóvenes a vivir seguros. El narcotráfico destruye hogares, arrebata vidas y busca convertir a la juventud en instrumento de sus negocios criminales. Combatirlo exige firmeza, prevención y oportunidades de educación, empleo y desarrollo para nuestros jóvenes. Respaldamos la actuación independiente de las autoridades competentes y la cooperación internacional contra estas actividades. Expresamos nuestra disposición a aportar la documentación del partido que legalmente se requiera. Corresponde a la justicia determinar las responsabilidades individuales, con respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia”, enfatizó la legisladora.

La presidenta de la República, Laura Fernández, también rechazó que tenga conocimiento de Zhang Guobin y señaló que las fotografías de su traspaso de poderes, donde se afirma que aparece el oriental, corresponden en realidad a funcionarios de la delegación oficial de la República Popular de China.