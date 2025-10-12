El ministro de Seguridad, Mario Zamora, corrigió algunas informaciones brindadas en redes sociales por el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

El mandatario colombiano indicó que “cayeron 2,7 toneladas en una lancha rápida, que iba rumbo a Costa Rica”.

Diario Extra consultó a Zamora sobre esta información, quien afirmó que Petro no indicó que la droga fue incautada en Costa Rica.

“La lancha fue detenida en Costa Rica, en una operación conjunta con la DEA y el guardacostas costarricense”, dijo.

Petro señaló que se trataba de cinco personas de nacionalidad colombiana, pero el jerarca de Seguridad señaló que se trataba de dos costarricenses y tres originarios de Colombia.

“En su comunicado no indica que la lancha fue detenida en Costa Rica, no es que venía para Costa Rica”.