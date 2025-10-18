Esto dice Mario Zamora tras detención de extraditables

El Ministro de Seguridad, Mario Zamora, dio declaraciones tras lograr detener a cuatro nuevos extraditables que eran solicitados por el Tribunal del Distrito Sur de California, Estados Unidos.

Zamora fue enfático en mencionar que uno de los extraditables, era un oficial de la Fuerza Pública y que, además, es el primero en la historia de Costa Rica, que enfrentará un proceso de extradición por su vinculación con el tráfico internacional de drogas.

Asimismo, recalcó que la Policía de Control de Drogas (PCD) fue clave para lograr concretar dicho proceso de extradición. Siendo la detención de dos de los sospechosos por parte de la PCD y otros dos por parte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Debido a un convenio de confidencialidad que se mantiene con la DEA, el Ministro no pude brindar detalles del proceso judicial.