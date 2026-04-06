Esto dice Mariano Torres sobre su futuro

Sigue siendo sin dudas una pieza clave en el esquema del Deportivo Saprissa, pero a sus 38 años, su futuro sigue siendo incierto.

Mariano Torres volvió a ser clave en la victoria saprissista ante el Municipal de Pérez Zeledón, donde abrió la cuenta y aportó con dos asistencias.

Luego del encuentro entre morados y sureños, el mediocampista argentino fue consultado sobre si ya tomó la decisión de renovar con los tibaseños.

“Me siento bien, contento de ayudar a un equipo. La verdad es que no he pensado nada, quiero disfrutar del día a día, quiero seguir ayudando al equipo en lo que pueda. Cuando termine el campeonato veremos y tomaremos la mejor decisión. Por el momento estoy disfrutando y me siento feliz”, dijo Torres.

Anteriormente, Mariano había mencionado que quería seguir jugando siempre y cuando pueda aportar al equipo, por lo que estas declaraciones dan a entender que si el torneo terminara hoy, probablemente terminaría renovando.

Erick Lonis, jefe del Comité Deportivo del Saprissa, también aseguró esta versión.