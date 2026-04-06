Esto dice Mariano Torres sobre su futuro

Sigue siendo sin dudas una pieza clave en el esquema del Deportivo Saprissa, pero a sus 38 años, su futuro sigue siendo incierto.
Mariano Torres volvió a ser clave en la victoria saprissista ante el Municipal de Pérez Zeledón, donde abrió la cuenta y aportó con dos asistencias.
Luego del encuentro entre morados y sureños, el mediocampista argentino fue consultado sobre si ya tomó la decisión de renovar con los tibaseños.
“Me siento bien, contento de ayudar a un equipo. La verdad es que no he pensado nada, quiero disfrutar del día a día, quiero seguir ayudando al equipo en lo que pueda. Cuando termine el campeonato veremos y tomaremos la mejor decisión. Por el momento estoy disfrutando y me siento feliz”, dijo Torres.
Anteriormente, Mariano había mencionado que quería seguir jugando siempre y cuando pueda aportar al equipo, por lo que estas declaraciones dan a entender que si el torneo terminara hoy, probablemente terminaría renovando.
Erick Lonis, jefe del Comité Deportivo del Saprissa, también aseguró esta versión.
“Es lo mismo que el año pasado, nos esperamos hasta el final y luego nos sentamos a hablar él y yo. Generalmente es una cuestión que tiene que ver como él se siente. De parte nuestra, no tenemos absolutamente ninguna duda, el rendimiento es inobjetable. La decisión queda de parte de él“, expresó Lonis.