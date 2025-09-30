Un altercado entre jóvenes tuvo lugar la tarde del lunes 29 de setiembre en el centro comercial Multicentro.

El incidente incluso llegó a involucrar un arma blanca, dejando a una mujer y un joven con heridas leves.

El centro comercial se refirió al suceso, asegurando que lamentaban lo sucedido y reiteraron el compromiso con la seguridad y tranquilidad de los visitantes.

Posición de una madre

Según explicó la madre de 2 jóvenes detenidos por, aparentemente, estar involucrados en el disturbio, destacó que el “problema no era con sus hijos”.

“Este problema ha surgido por otros muchachos y no por mis hijos. Y esa auxiliar (en relación con la mujer involucrada) siempre me andaba molestando mis hijos cuando ellos estuvieron en ese colegio”, destacó la madre.

La mujer afirma que uno de sus hijos se encontraba jugando “pool” en el centro comercial con otros jóvenes.

En determinado momento, su otro hijo recibe una llamada del hermano donde afirma que se le “lanzaron” entre varios muchachos.

“Y mi otro hijo, yo pensé que se iba para el colegio, pero no se fue para el colegio, se fue para el Multicentro”, destacó.

La mujer considera injusto que los jóvenes estén detenidos, ya que afirma que no solamente ellos estuvieron involucrados.

“Ahí, si ven el video, ahí salen muchachas con cuchillos porque yo vi muy bien los videos”, afirmó.

Además, destacó que su hijo menor está con la costilla quebrada y tiene la cara golpeada.