Esto dice la Liga sobre la situación de Jeison Lucumí

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

La continuidad del futbolista Jeison Lucumí en Liga Deportiva Alajuelense se encuentra en análisis tras un fuerte rumor.

Así lo expresó el gerente deportivo, Carlos Vela, quien no reveló muchos detalles de lo que ocurre y se limitó a decir que el club evalúa lo sucedido.

“Lo de Lucumí es una situación que se está revisando, pero no se puede hablar al respecto. Les pido perdón, pero es lo que te puedo decir”, manifestó.

Durante las últimas horas se filtro que el colombiano podría salir del equipo debido a situaciones “ajenas a lo deportivo”, lo cual ha generado muchos comentarios y reacciones, principalmente en redes sociales.

El suramericano no estuvo presente en el último partido de la Liga, el cual fue el domingo anterior contra Inter San Carlos.