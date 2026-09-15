Esto dice la Fuerza Pública tras operativo de seguridad en Cartago

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

La Fuerza Pública presentó el balance oficial de la operación de seguridad desplegada este 14 de setiembre en la Plaza Mayor de Cartago, donde la presidenta Laura Fernández, ministros y diputados celebraron la sesión solemne de Consejo de Gobierno.

A pesar de las inclemencias del tiempo y de varios roces entre manifestantes a favor y en contra de la Administración, las autoridades policiales calificaron el despliegue como efectivo para el resguardo de las actividades patrias.

El director general de la Fuerza Pública, Raúl Rivera Bonilla, detalló los alcances del operativo preventivo.

“La Fuerza Pública realizó una operación encaminada a mantener la seguridad y el orden en las celebraciones del 14 de setiembre realizadas en la Plaza Mayor. En este caso se establecieron filtros de ingreso con el objeto de que las personas pudieran disfrutar del evento con toda tranquilidad. Las personas pudieron disfrutar del evento con toda tranquilidad y esta operación se realizó con base en antecedentes anteriores para la tranquilidad de todas las personas.”, destacó.

El jefe policial agregó que la estrategia se planificó tomando en cuenta antecedentes de años anteriores para garantizar la tranquilidad y el desarrollo de los actos oficiales.