Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

La Defensoría de los Habitantes manifestó su preocupación sobre el video divulgado en las redes por el Ministerio de Justicia denominado “Los Jachudos van directo al CACCO”.

La institución señaló que las actuaciones del ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, constituyen una vulneración directa de la dignidad humana de estas personas privadas de libertad.

“Los actos registrados en el video de referencia, que incluyen gritos, humillación pública, la colocación forzada de personas privadas de libertad en el suelo y la clasificación estigmatizante mediante el uso de vocabulario denigrante, constituyen una vulneración directa de la dignidad humana de estas personas”, indicaron en un comunicado.

Para la Defensoría de los Habitantes, la reubicación de personas en regímenes de máxima seguridad o alta contención no puede responder al arbitrio o al impulso de una autoridad política.

“Las acciones del Ministro de Justicia violentan flagrantemente estas disposiciones, así como los compromisos asumidos por el Estado costarricense al suscribir los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos de las personas privadas de libertad”, agregaron.

La institución instó al Ministro de Justicia y Paz a cesar estas prácticas de exposición pública y hostigamiento hacia las personas privadas de libertad.