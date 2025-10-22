Esto dice la CNE y la Cruz Roja ante afectaciones por fuerte sismo

El fuerte sismo de magnitud 6.1 que se registró la noche de este martes con epicentro al sur de Quepos provocó afectaciones menores en distintos puntos del país.

Las autoridades informaron sobre la caída de objetos, cortes de electricidad y una persona atendida por crisis de ansiedad, sin reportes de heridos graves ni daños estructurales significativos.

Productos quedaron en el suelo. Foto: cortesía.

Esto dice la Comisión Nacional de Emergencias (CNE)

De acuerdo con la CNE, el movimiento fue sentido en todo el territorio nacional.

“Preliminarmente, se reporta caída de objetos, principalmente en comercios y viviendas de la zona de Quepos y la Zona de Los Santos. Además, se registraron problemas de fluido eléctrico en sectores de Jacó, Parrita y Quepos. A través del Sistema de Emergencias 9-1-1 se recibieron reportes de caída de objetos”, indicó la institución.

Productos quedaron en el suelo. Foto: cortesía.

Esto dice la Cruz Roja Costarricense

Por su parte, la Cruz Roja informó que tras el sismo se recibieron reportes de interrupciones del servicio eléctrico en comunidades de Savegre, Parrita y Quepos.



Asimismo, atendieron a una persona con crisis de ansiedad relacionada con el evento sísmico.

“Nuestro personal se mantiene en estado de alerta y atento para responder ante cualquier eventualidad. Se realizó una inspección general en todos nuestros edificios, sin que hasta el momento se reporten afectaciones mayores”, comunicó la institución.

La Cruz Roja reiteró su llamado a la población para que ante cualquier emergencia se comunique de inmediato al 9-1-1 y mantenga la calma frente a posibles réplicas.