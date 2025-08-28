La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) informó este jueves que colabora de manera plena y transparente con las autoridades judiciales en los allanamientos que se realizan en el edificio Torre B y en sus oficinas centrales.

La institución indicó que está brindando toda la información y el apoyo necesarios para el desarrollo de las diligencias que llevan a cabo las autoridades competentes.

Lea: Caso Barrenador: Allanan viviendas y oficinas de la CCSS

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en coordinación con la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta), realiza un total de seis allanamientos la mañana de este jueves.

Allanamientos. Foto: Wilbert Hernández.

Tres de ellos se desarrollan en viviendas ubicadas en Guadalupe, Barrio México y Aserrí; mientras que los otros tres tienen lugar en instalaciones de la CCSS.

La investigación corresponde a una causa por presuntos delitos de sabotaje informático y favorecimiento real.

Esta operación está vinculada a los 28 allanamientos ejecutados el 23 de septiembre de 2024, con el objetivo de respaldar información contenida en diferentes sistemas informáticos y cuentas institucionales de varios funcionarios.