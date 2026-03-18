Esto dice la CCSS sobre los proyectos de ley que modifican el IVM

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se pronunció sobre las iniciativas de ley que plantean modificaciones al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) que se encuentran en trámite en la Asamblea Legislativa.

De acuerdo con el gerente de pensiones de la CCSS, Jaime Barrantes, la Constitución Política establece que la entidad tiene una “autonomía de Gobierno” y afirmó que solo la institución puede definir cuáles son los montos de beneficio, las cuotas y el retiro del IVM.

“Por ley, no podría legislarse cuáles son esos beneficios porque tienen que estar acompañados de estudios técnicos y solo la CCSS los puede hacer”, afirmó el gerente.

Barrantes, además, aclaró que la Caja mantiene una mesa de trabajo que la Junta Directiva encomendó para estudiar las diferentes iniciativas y analizar la sostenibilidad del régimen del IVM.

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En total, existen 5 iniciativas de ley presentadas por el Partido Liberación Nacional, el Frente Amplio y la bancada oficialista.

El proyecto de ley de Gilbert Jiménez Siles fue rechazado en la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa. En el texto sustitutivo presentado por el legislador se proponía un retiro en cuatro tramos.

Este martes, la comisión legislativa también dictaminó, de forma positiva, 2 propuestas que permiten el acceso anticipado a los recursos en el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP).