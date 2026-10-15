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La presencia de un dron que habría sobrevolado cerca de un complejo residencial ubicado en los alrededores del Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado () causó molestia en algunos de sus habitantes.
Algunas personas publicaron en redes sociales imágenes de que el aparato electrónico estaba vigilando a las personas dentro de sus apartamentos.
Los usuarios de redes sociales incluso indicaron que había un mensaje sonoro que les pedía no salir a los balcones del complejo de apartamentos.
Tras estas denuncias en las redes sociales, el Ministerio de Justicia y Paz negó que eso formara parte del operativo de seguridad y que se investigara lo sucedido.
“De acuerdo con lo que ha manifestado el señor ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, esto nunca fue parte del operativo oficial de seguridad y ordenó que se investigue el hecho”, destacaron.
“Además, el señor ministro consultó con el señor director de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), Pablo Martínez, quien le detalló que fue iniciativa de un oficial quien le dijo a uno de los funcionarios del Cuerpo de Bomberos que procediera”, finalizó Justicia.