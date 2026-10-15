Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

La presencia de un dron que habría sobrevolado cerca de un complejo residencial ubicado en los alrededores del Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado () causó molestia en algunos de sus habitantes.

Algunas personas publicaron en redes sociales imágenes de que el aparato electrónico estaba vigilando a las personas dentro de sus apartamentos.

Ahora si tengo el audio en dos perspectivas . Dem papel el Cacco pic.twitter.com/Q0kExW2dzt — Izzie ✨ (@Izzytica) October 14, 2026

Los usuarios de redes sociales incluso indicaron que había un mensaje sonoro que les pedía no salir a los balcones del complejo de apartamentos.

Aquí grabé donde el drone estaba basicamente en el balcón de mis vecinos de arriba 😒😒 pic.twitter.com/NE12DSxg2H — LJPC (@NalCukMin) October 14, 2026

Tras estas denuncias en las redes sociales, el Ministerio de Justicia y Paz negó que eso formara parte del operativo de seguridad y que se investigara lo sucedido.

“De acuerdo con lo que ha manifestado el señor ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, esto nunca fue parte del operativo oficial de seguridad y ordenó que se investigue el hecho”, destacaron.

Foto: Randall Sandoval.