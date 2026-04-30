El Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) se refirió a la detención de un funcionario de la institución por un supuesto abuso sexual en contra de su hija de 14 años.

La institución indicó que se enteraron de la detención a través de las publicaciones realizadas por medios de comunicación.

“A la fecha no hemos recibido notificación formal de instancias judiciales”, indicaron a través de un comunicado.

Sin embargo, indicaron que a nivel interno ya iniciaron acciones administrativas contra el sospechoso.

“Nuestra política es de cero tolerancia a conductas o comportamientos violentos”, agregaron.

El duncionario deberá cumplir tres meses de prisión preventiva mientras se investigan los hechos.