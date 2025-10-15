La familia de Ligia Faerron Jiménez confirmó este miércoles el hallazgo del cuerpo de su madre, luego de más de dos semanas de búsqueda y diligencias dirigidas por la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en Javillos de Florencia, San Carlos.

A través de un comunicado, sus hijos expresaron el profundo dolor que viven, pero también agradecieron a Dios y a todas las personas que les acompañaron en las jornadas de búsqueda y oración.

“Con profundo dolor en el corazón, queremos compartir que el cuerpo de nuestra amada madre, Ligia Faerron Jiménez, ha sido encontrado. Aunque nos embarga una tristeza inmensa, damos gracias a Dios porque, gracias a la fe y la perseverancia, finalmente pudimos dar con ella”, indicaron.

La hija de la víctima señaló que, pese a la tristeza, encuentran consuelo en la fe.

“En estos momentos tan duros nos refugiamos en Dios, buscando en Él la fortaleza y el consuelo que solo su amor puede brindar”.

El mensaje también incluyó un agradecimiento a quienes se sumaron al proceso de búsqueda y acompañamiento.

“Agradecemos de todo corazón a todas las personas que nos acompañaron con sus oraciones, mensajes, muestras de cariño y por haber compartido la información durante todo este proceso. Su apoyo significó mucho para nosotros”.

La familia de Ligia Faerron pidió respeto a su espacio y comprensión en estos días de duelo, mientras asimilan la noticia y se preparan para despedirla.