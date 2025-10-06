La familia de Ligia Zulema Faerron Jiménez, reportada como desaparecida desde el 1° de octubre, pidió detener la difusión de rumores sobre su paradero y mantener el enfoque en la búsqueda.

En un mensaje público, una de sus hijas aclaró que su madre “no está escondida, no está huyendo ni anda de parranda”, como han insinuado algunos comentarios y publicaciones en redes sociales.

Foto tomada de las redes sociales de la hija de Ligia Faerron.

“Nosotros no sabemos nada de su paradero; de lo contrario no hubiésemos acudido a interponer una denuncia. Hay extrema desinformación”, señaló la joven, quien además agradeció a las personas que han colaborado y pidió empatía ante la situación.

La familia reiteró que continuará buscando a Ligia con todo su esfuerzo:

“Deseamos con todo nuestro corazón poder encontrar a nuestra mamá y no descansaremos hasta poder dar con ella.

Por favor ayúdennos a encontrar a nuestra mamá”.

Foto tomada de las redes sociales de la hija de Ligia Faerron.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) mantiene activa la alerta de desaparición y solicita a la ciudadanía cualquier información que pueda contribuir a localizarla.