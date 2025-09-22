“Una pérdida muy lamentable”: así califica la empresa Emergencias Zurquí la muerte del conductor de la ambulancia tras el accidente en Abangares de Guanacaste.

La compañía indicó que por el momento no darán mayores detalles sobre lo ocurrido, ya que el caso se encuentra bajo investigación y por el respeto al dolor de la familia del joven.

A pesar de que las autoridades judiciales no han confirmado la identidad, de manera extraoficial se conoce que se trataría de un joven de 21 años y que residía en Upala.

Una de las representantes de la empresa, de apellido Cruz, indicó que se trata de “un momento muy duro”.