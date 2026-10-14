Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

El presidente del Club Sport Cartaginés, Leonardo Vargas, rompió el silencio luego de la detención del futbolista Carlos Barahona, quien fue capturado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en el marco de una investigación por presunta extorsión y cobros bajo la modalidad de “gota a gota”.

Tras el comunicado institucional emitido previamente por el equipo brumoso, el jerarca blanquiazul no ocultó el impacto emocional que le provocó la noticia, al tiempo que remarcó la cercanía que mantiene con el jugador desde hace casi una década.

“Creo que quedó claro con el comunicado de prensa. En lo personal sí estoy muy afectado por lo que está viviendo Carlos; es un muchacho que conocí cuando llegué a Cartaginés hace más de 8 años, entonces tengo una preocupación especial por lo que está viviendo y espero que se le resuelva de la mejor manera”, expresó Vargas.

Apoyo personal y a la espera del proceso judicial

El dirigente explicó que se enteró de los hechos a primera hora de la mañana y pero que tenía una agenda que cumplir. Asimismo, confirmó que no ha tenido contacto con el jugador ni con sus allegados.

“Hay que aceptar lo que está pasando, el proceso que se está viviendo y esperar a ver qué termina de resolver. No he podido hablar con él. Me di cuenta a las 7 de la mañana y venía para acá (la Federación) y no he podido, hasta ahora que ya voy para Cartago”, agregó.

Al ser consultado sobre el posible hallazgo de presunta droga en la vivienda del futbolista durante los allanamientos, Vargas prefirió mantener la cautela y no adelantar criterio sobre las investigaciones en curso.

“Yo no sé nada, eso es un proceso judicial y legal, y creo que lo mejor es que los que no sabemos no meternos en eso, esperar acontecimientos y ver cómo se van solucionando o dando las cosas”, afirmó.

Respecto a las eventuales medidas disciplinarias o decisiones contractuales que adoptará la institución brumosa, el presidente enfatizó que la dirigencia no tomará acciones apresuradas mientras la situación legal del jugador de 24 años se resuelve en los tribunales.

“Hoy no podemos tomar ninguna decisión, no podemos hacer nada. Pero créame que en lo personal Carlos cuenta con mi apoyo”, concluyó.