Esto dice el Poder Judicial sobre el dinero en su fideicomiso

El Poder Judicial aseguró que los recursos de su fideicomiso de infraestructura no forman parte de su presupuesto ordinario y que únicamente pueden destinarse a la construcción y mejora de edificios judiciales.

Mediante una publicación informativa, la institución explicó que el dinero del fideicomiso permanece en la Caja Única del Estado y que solo el Ministerio de Hacienda tiene la facultad de invertir esos recursos y percibir los rendimientos que generen.

Además, aclaró que esos fondos no pueden utilizarse para crear nuevas plazas ni para cubrir gastos de funcionamiento.

“Por disposición del Ministerio de Hacienda, el Poder Judicial no puede crear plazas nuevas. Asimismo, los recursos del fideicomiso tampoco pueden utilizarse para esa finalidad, por lo que su único destino es atender las necesidades de infraestructura”, indicó la institución.

El Poder Judicial señaló que el fideicomiso cuenta con un régimen jurídico propio y tiene un destino específico orientado a fortalecer la infraestructura judicial.

Según la entidad, los recursos buscan mejorar la atención a las personas usuarias, modernizar los edificios judiciales y generar ahorros para el Estado.

La publicación forma parte de una serie de materiales informativos con los que el Poder Judicial busca explicar el funcionamiento del fideicomiso y aclarar dudas sobre el manejo de esos recursos.