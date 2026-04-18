Fecha de publicación: 30 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 29 de octubre de 2026

El Poder Judicial confirmó la agresión sufrida por la jueza de ejecución de la pena, Kattia Carballo ocurrida la tarde del viernes cerca de su domicilio.

De acuerdo con la institución, el ataque fue perpetrado por un hombre que reside en las cercanías de la vivienda de la funcionaria judicial.

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Según la información suministrada, el sujeto primero azuzó a su perro para que atacara a la jueza y posteriormente la golpeó con los puños.

“El hecho ocurrió ayer viernes cerca del domicilio de la jueza. Un hombre vecino cercano, primero azuzó al perro que la atacara y luego la golpeó con los puños. La jueza se encuentra estable con golpes de consideración”, indicó el Poder Judicial.

Además, confirmó que mientras la golpeaba le decía improperios y se refería a resoluciones dictadas por la jueza que han trascendido públicamente.

La denuncia fue interpuesta en el Ministerio Público para la investigación correspondiente.

Meses difíciles

Carballo afirmó que, tras ser expuesta en redes sociales y en medios de comunicación por resoluciones que emitió en julio y setiembre del año pasado, entre ellas una en la que ordenó la instalación de un microondas y un televisor para privados de libertad ubicados en alta contención, en La Reforma empezó a recibir amenazas.

Ante esa situación acudió a la oficina de protección y a la fiscalía, tras lo cual le asignaron medidas de seguridad. Además fue incapacitada por Psiquiatría por riesgo laboral y se le recomendó reforzar la seguridad en su vivienda y limitar sus salidas.

La jueza indicó que el conflicto se agravó dentro del residencial donde vive, en Heredia. Según explicó, un vecino con quien antes solo mantenía una relación cordial empezó a hostigarla después de esas resoluciones. Aseguró que el hombre la grababa, la insultaba y utilizaba un perro agresivo para intimidarla.

Levinson Escalante, abogado de Carballo, aseguró que en los próximos días presentará una denuncia ante la Inspección Judicial contra el fiscal que tenía el caso, al considerar que no actuó como debía. Además indicó que también se impulsará un proceso penal contra el hombre que agredió a la jueza.

El abogado añadió que ya se giró una orden para detener al supuesto agresor; sin embargo, hasta el momento no ha sido localizado. Debido a la situación, la jueza tuvo que trasladarse temporalmente de domicilio mientras se logra la aprehensión del sospechoso.