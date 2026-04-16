El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio las primeras declaraciones tras el incidente donde uno de sus edificios fue afectado por impactos de arma de fuego.

Según trascendió, los hechos ocurrieron a las 2:00 a.m. en un edificio en Los Yoses de Montes de Oca, cuando ocurrió una balacera a pocos metros de las instalaciones.

Producto del incidente, ventanales y paredes del edificio resultaron dañados, según el OIJ.

Vladimir Muñoz, subdirector interino del OIJ, indicó que el caso se encuentra bajo investigación.

“Por la hora y la zona, es usual que en esta zona se hayan registrado accionamientos de este tipo de arma de fuego”, indicó.

Muñoz indicó que no es la primera vez que ocurren este tipo de incidentes, pero están averiguando qué lo originó.