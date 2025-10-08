El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, calificó como un “hito histórico” la resolución judicial que avaló la extradición a Estados Unidos de 3 ciudadanos costarricenses, entre ellos el exmagistrado Celso Gamboa.

Randall explicó que el fallo emitido por un juez de la República confirma la legalidad de las actuaciones ejecutadas por el OIJ en coordinación con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), en el marco del proceso conocido como caso “Mula”, en el que también figuran los costarricenses Alfaro y López.

“El juez examinó que era posible la extradición tanto del señor Gamboa como del señor López y el señor Alfaro. Esto justifica las acciones que se realizaron en su momento. Ahora las defensas pueden apelar en un plazo de tres días, y el tribunal de apelaciones tendrá quince días para resolver”, señaló Zúñiga.

El jerarca indicó que, si la segunda instancia confirma la resolución, se coordinará con la DEA la logística para el traslado de los 3 requeridos en un vuelo oficial hacia territorio estadounidense, donde deberán rendir cuentas ante la justicia de ese país.

Ante los señalamientos de la defensa de Gamboa sobre supuestas irregularidades en la cooperación judicial, Zúñiga fue enfático en que todas las acciones del OIJ se ajustaron a la ley y contaron con el control judicial correspondiente.

“No hubo ninguna torpeza. Eso es un alegato de la defensa. Un juez de la República avaló todas las acciones del OIJ, que actuó dentro de la legalidad. Esperamos que el tribunal de alzada también lo ratifique”, afirmó.

El director destacó la trascendencia del caso al tratarse de la primera vez que Costa Rica autoriza la extradición de 3 nacionales requeridos por la justicia estadounidense.

El expediente continuará en revisión por el Tribunal de Apelaciones de Alajuela, que deberá decidir si confirma o revoca el aval de extradición otorgado por el juez de primera instancia. Si la resolución se mantiene, la coordinación con la DEA permitirá concretar el traslado de los tres requeridos en las próximas semanas.