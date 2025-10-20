El Ministerio de Educación Pública (MEP) aclaró que la situación ocurrida este lunes en las inmediaciones del colegio Cecilio Lindo de Juan Viñas, Cartago, fue ajena al centro educativo y que ningún estudiante resultó herido.

Según informó la institución, los hechos se originaron cuando la Fuerza Pública realizaba un operativo de carretera y detuvo un camión que transportaba presuntamente combustible robado. Durante el procedimiento, uno de los sospechosos intentó huir y tomó la ruta que conduce hacia la escuela, ubicada en una zona alta. El sujeto fue detenido dentro de un cafetal cercano.

Lea: Robo de combustible habría provocado balacera cerca de escuela

“La situación fue totalmente ajena al centro educativo. En el operativo, uno de los sujetos huyó hacia el área del colegio, lo que generó alarma entre quienes estaban en el lugar. Se activaron los protocolos y los estudiantes fueron atendidos por Cruz Roja y entregados a sus padres”, señaló el MEP. Foto: Joaquín Salas

La institución explicó que el pánico se desató luego que, personas que transitaban por la zona gritaran, provocando crisis nerviosas y ansiedad entre los alumnos.

Tanto el MEP como la Cruz Roja confirmaron que los menores fueron valorados y ya se encuentran fuera de peligro, mientras la Fuerza Pública mantiene la investigación del operativo policial que derivó en el incidente.