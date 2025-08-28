El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) confirmó que colabora plenamente con las autoridades judiciales tras la detención de uno de sus funcionarios en San Isidro de El General en Pérez Zeledón.

El arresto fue realizado por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) debido a varias denuncias por presunta falsedad ideológica.

La investigación está a cargo del Área de Investigaciones del Proceso de Seguridad Empresarial del ICE en coordinación con el OIJ.

Lea: Así operaba funcionario del ICE para cometer presunto fraude

La institución indicó que, por tratarse de un proceso judicial en curso, no es posible brindar más detalles en este momento, pero reiteró su disposición de facilitar toda la información requerida para el esclarecimiento del caso.