El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) desmintió este viernes que la Represa Reventazón presente daños estructurales, tal como circulaba en redes sociales y algunos medios.

La institución aclaró que en la planta únicamente se llevan a cabo labores menores de mantenimiento, programadas como parte del plan regular de operación.

“El ICE reitera su compromiso con una operación responsable, confiable y respetuosa con el ambiente, y desmentimos las aseveraciones sobre daños en nuestra infraestructura que circulan en redes sociales y otros medios”, concluyó la institución.

Represa. Foto: corresponsal.

Además de Reventazón, actualmente se ejecutan mantenimientos en los embalses de las plantas hidroeléctricas de Cachí y Angostura, los cuales, según la entidad, se encuentran en óptimas condiciones de operación.

El ICE reiteró que no existe ningún daño en la infraestructura y que los trabajos finalizarán el próximo 28 de septiembre.

“Estos procedimientos son parte de las labores normales de mantenimiento y operación, necesarias para garantizar la seguridad y eficiencia en la gestión de los embalses. Se realizan de forma controlada y planificada, cumpliendo con la normativa técnica, ambiental y de seguridad vigente“, informó el ICE en un comunicado en redes sociales.