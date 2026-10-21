Esto dice el Hospital CIMA sobre brote de salmonela

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

Tras el comunicado del Ministerio de Salud sobre un brote de salmonela en los trabajadores del Hospital CIMA en su sede de Escazú, el centro médico privado aseguró que desde la semana anterior activaron los protocolos sanitarios.

Además, subrayan que notificaron de manera correcta al máximo ente rector de la salud en Costa Rica “en cumplimiento de la normativa nacional y los procedimientos de vigilancia epidemiológica“.

De acuerdo con el hospital, la implementación de estas medidas de seguimiento y contención permitió controlar de manera temprana la situación.

“Hemos trabajado de manera coordinada con las autoridades sanitarias, facilitando toda la información requerida y atendiendo las inspecciones y revisiones realizadas, así como implementando las medidas de seguimiento y contención correspondientes que han permitido controlar tempranamente la situación“, informó el CIMA.

Sobre el bienestar de sus empleados, la administración enfatizó que “nuestra prioridad ha sido, desde el primer momento, la salud y recuperación de nuestro personal“.

Para garantizarlo, señalaron que brindan asistencia a través de acompañamiento y seguimiento cercano de su evolución.

De acuerdo con las autoridades sanitarias, se contabilizan 66 casos sospechosos, dos confirmados por laboratorio y dos personas hospitalizadas. Hasta el momento, las autoridades no reportan fallecimientos.