La Fiscalía General de la República confirmó que recibió una denuncia por presunto delito sexual contra el ministro de Comunicación, Arnold Zamora, causa que se tramita bajo el expediente 25-028218-0042-PE.

El fiscal general, Carlo Díaz, explicó que la denuncia fue presentada por una madre en representación de su hijo, presunta víctima del hecho.

La víctima labora como jefe de prensa de una institución de Gobierno, quien ya fue atendido por las autoridades judiciales.

El caso ya se encuentra en investigación, tras la recepción y ampliación de la declaración en presencia de personal especializado en atención a víctimas de delitos sexuales.

Díaz aclaró que, al tratarse de un ministro sin cartera, Zamora no goza de inmunidad, por lo que el expediente se tramita como un proceso ordinario. “El caso se juzga como cualquier otro ciudadano, siguiendo el mismo procedimiento judicial”, indicó.

En esta etapa inicial, la Fiscalía ordenó una serie de diligencias para corroborar lo denunciado y recabar pruebas.

“Estamos realizando las diligencias de investigación de acuerdo a lo señalado por la víctima y su madre, y buscando los elementos probatorios para poder demostrar el hecho delictivo”, detalló el fiscal general.

El Ministerio Público recordó que, conforme al artículo 295 del Código Procesal Penal, los casos de esta índole se tramitan con reserva para proteger la privacidad de las personas involucradas.