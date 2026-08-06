Esto dice Edgardo Araya luego de haberse expresado sobre la presidenta Laura Fernández

El diputado del Frente Amplio (FA), Edgardo Araya, ofreció disculpas y retiró “sin condiciones” la expresión que utilizó contra la presidenta de la República, Laura Fernández, durante una intervención en el Plenario Legislativo.

“El día de hoy en el Plenario Legislativo empleé un término inapropiado. Fue una expresión desafortunada, me disculpo y la retiro sin condiciones”, manifestó el legislador mediante un comunicado.

Comunicado oficial de Edgardo Araya compartido por el despacho de prensa del Frente Amplio.

La polémica comenzó cuando Araya cuestionó la posición de Fernández sobre las pensiones otorgadas a los expresidentes y señaló que la mandataria “se hace la tontita” al referirse al tema.

“¿Usted sabe cuánto va a ganar doña Laura Fernández con 43 años cuando salga? Cuatro millones de colones. ¿Cotizó? No, doña Laura. Usted dijo hoy en la conferencia. Yo creo que se hace la tontita, creo que la asesorarán”, manifestó el frenteamplista.

La presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, interrumpió al diputado y le exigió respeto hacia la mandataria. Posteriormente, varios legisladores del Partido Pueblo Soberano (PPSO) abandonaron el recinto, lo que provocó la ruptura del cuórum y obligó a detener la sesión.

En un primer momento, Araya intentó aclarar que no había llamado directamente “tontita” a Fernández, sino que había dicho que la presidenta aparentaba desconocer el tema. Sin embargo, en el comunicado consideró que empleó un término inapropiado.

“Comprendo que en tiempos tan polarizados como los que atravesamos, tenemos la responsabilidad de discutir con dureza las ideas, pero sin recurrir a expresiones que puedan tornarse descalificativas”, agregó.

Araya también se comprometió a no volver a utilizar ese tipo de expresiones y aseguró que asumía la responsabilidad por lo sucedido.

Las declaraciones del frenteamplista generaron críticas tanto del oficialismo como de otras bancadas de oposición. La diputada del PPSO Marta Esquivel incluso pidió presentar una denuncia contra Araya y la legisladora Claudia Dobles por considerar que incurrieron en violencia política.

Esta es la segunda ocasión reciente en que Araya ofrece disculpas por la forma en que se dirigió a Fernández. Anteriormente lo hizo tras un fuerte intercambio con la mandataria durante una actividad pública en San Ramón de Alajuela.