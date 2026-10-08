Esto dice Don Stockwell sobre investigación en su contra

Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

El reconocido productor de espectáculos Don Stockwell brindó declaraciones la mañana de este jueves, al llegar a los Tribunales de Justicia, luego de quedar en libertad durante la madrugada, tras haber sido detenido el miércoles durante los allanamientos ejecutados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía de Narcotráfico.

Stockwell aseguró que tiene la conciencia tranquila y explicó que se asoció con personas sin conocer las relaciones que estas mantenían con terceros.

“Me asocié con personas que yo no sabía que conocían a otras personas. Tengo la conciencia y la cabeza en alto”, manifestó el productor.

Además, expresó su satisfacción por haber recuperado la libertad y señaló que ahora tendrá la oportunidad de defenderse de los señalamientos que se investigan.