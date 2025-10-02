Representantes del Departamento de Contrainteligencia de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) indicaron que desconocen todavía si el asesinato de Roberto Samcam se trató de un crimen político.

Edgar Arias, jefe de Contra Inteligencia de la DIS y Wilberth Villegas, jefe de Operaciones de las DIS comparecieron en la comisión de Derechos Humanos para referirse a este caso.

“No hemos identificado indicios que permitan realizar una afirmación de ese tipo, de manera concluyente”, dijo Arias a la consulta si el crimen era de tipo político.

Los comparecientes indicaron que no existe un protocolo específico para atender las denuncias de los exiliados en Costa Rica.

Esto porque los funcionarios que se ocupaban de mantener esos contactos pasaron a otra área operativa en 2023.

Además, confirmaron que no se realizó ninguna investigación previa relacionada por el líder opositor nicaragüense.

Roberto Samcam, coronel en retiro del Ejército de Nicaragua, fue asesinado el pasado 16 de junio en un condominio en Moravia, San José.

Un sujeto habría ingresado hasta la casa y le habría disparado en varias ocasiones. Por este crimen se realizaron varios allanamientos donde se detuvo a varias personas sospechosas de participar en este hecho.