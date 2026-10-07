Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

La diputada Esmeralda Britton, del Partido Pueblo Soberano, explicó cómo se produjo la visita del productor Don Stockwell a la Asamblea Legislativa este lunes, donde participó en una reunión junto con Cordell Broadus, hijo del rapero estadounidense Snoop Dogg, y Quincy Jones II.

“La visita la coordinó un asesor mío que trabaja en Participación Ciudadana. Los detalles de cómo se coordinó es que yo no los tengo”, explicó Britton.

La legisladora señaló que el encuentro estaba relacionado con un festival que organizan para diciembre y con la posibilidad de contar con Snoop Dogg como invitado especial, aprovechando que la fecha coincidiría con una visita del artista al país para ofrecer un concierto.

Britton explicó que Cordell y Quincy Jones II llegaron con anticipación interesados en conocer más sobre las raíces afro y la cultura costarricense, incluida la provincia de Limón.

Stockwell estuvo en el encuentro dice diputada

Al ser consultada específicamente sobre la presencia de Stockwell, la diputada aseguró que este estuvo en la reunión junto con las demás personas que acompañaban a los visitantes.

Britton también reaccionó a la investigación que involucra al productor y aseguró que desconocían esa situación cuando se realizó el encuentro.

“Hoy extrañadísimos, ¿verdad?, de esta situación que se está presentando (…) pero nosotros, por supuesto, no tenemos ningún conocimiento de ese tipo de cosas”, expresó.

La diputada aclaró además que la reunión no se realizó en su despacho, sino en una sala de la Asamblea Legislativa. Posteriormente, el equipo de Participación Ciudadana realizó un recorrido con los visitantes por algunas instalaciones del Congreso, incluida la sala de expresidentes.

Según explicó, en parte del encuentro también participaron otros diputados, debido al interés de los visitantes por conocer a legisladores afrodescendientes.

Britton indicó que posteriormente se retiró para atender otras obligaciones, mientras los visitantes continuaron su recorrido por otros lugares.