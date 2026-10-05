Esto dice defensa del extraditable “Juan Carlos” sobre un supuesto vínculo político

Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

La defensa del extraditable Guobin Tam Zhang se refirió a los rumores en redes sociales de un posible vínculo de su cliente con actividades políticas.

Esto tras la foto que ha circulado de Tam Zhang en la actividad de celebración partidaria de Pueblo Soberano, junto a Pilar Cisneros.

Moisés Chinchilla, abogado del ciudadano de origen chino y nacionalizado costarricense, indicó a Grupo Extra que será su cliente quien decida si se va a referir a ese caso.

El defensor aclaró que estos temas de supuestos vínculos políticos no forman parte de la acusación de las autoridades estadounidenses.

“Ese tema ha sido un morbo que se ha despertado de una forma alterna al proceso como tal. Lo que yo sí te puedo decir es que en el proceso formal de extradición no se menciona absolutamente nada del tema que está en boga”, agregó.

Chinchilla explicó que a él tampoco le corresponde dar detalles de ese tema.

“La situación de una posible conexión o relación política… Ese tema no se menciona en lo absoluto, y entonces yo por eso me mantengo al margen”, agregó.

El extraditable, conocido como “Juan Carlos”, deberá permanecer dos meses bajo detención provisional.