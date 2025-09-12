La tarde de este viernes, fuertes vientos provocaron un tornado causando daños en el Campo Ferial y en varias viviendas, en el sector de Mercedes Norte, Heredia.

La Comisión Nacional de Emergencias(CNE) reportó fuertes vientos, que provocaron que algunas latas cayeran sobre el tendido eléctrico.

“En el sitio ya se está atendiendo la avería y el Comité Municipal de Emergencias está en la zona”, mencionó CNE.

De acuerdo con el reporte de Bomberos, la emergencia se registró a las 12:49 p. m. y dejó como resultado techos desprendidos y tendido eléctrico en el suelo.

Por su parte, CNE indicó que se mantiene Alerta Verde sobre todo el territorio nacional.