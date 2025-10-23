El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó la detención de un hombre de apellido Orias, quien fue jugador del Club Sport Herediano y actualmente milita en el Municipal Desamparados.

Según destacan las autoridades, el sujeto fue detenido en vía pública en Los Sitios de La Trinidad de Moravia por ser sospechoso del delito de tentativa de homicidio.

¿Qué dice el club actual del jugador?

Jeremy Umaña, presidente del Municipal Desamparados, destacó que sobre la detención lo único que conocen es lo que se ha dicho en medios de comunicación.

Además, confirma que no han recibido ningún tipo de comunicación oficial desde el OIJ o alguna autoridad competente.

“Como institución deportiva respetamos el debido proceso y confiamos en las autoridades para el esclarecimiento de los hechos”, destacó Umaña.

El presidente afirma que esperan que la situación jurídica del futbolista se aclare pronto.