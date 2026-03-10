Esto dice centro educativo tras asesinato de estudiante

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

El Instituto Profesional de Educación Comunitaria (IPEC) de Liberia reaccionó ante el asesinato de uno de sus estudiantes y manifestó el dolor que atraviesa la comunidad educativa tras lo ocurrido.

Mediante un comunicado, la institución lamentó profundamente la pérdida del joven y señaló que la situación enluta a toda la comunidad estudiantil y afecta de manera directa a las familias vinculadas al centro educativo.

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Asimismo, el IPEC expresó sus condolencias y solidaridad con las familias involucradas, los compañeros del estudiante y las personas cercanas que enfrentan este momento.

La institución indicó que, como comunidad educativa, se mantienen en un espacio de reflexión y pidió que el proceso se acompañe con respeto y sensibilidad.

Sobre el detenido

La Fiscalía de Flagrancia de Liberia mantiene a su orden a un joven de 19 años, de apellidos Rodríguez Díaz, quien figura como sospechoso del delito de homicidio calificado, en perjuicio de un muchacho de apellidos Rivas Quesada.

Durante una audiencia que se realizará en el transcurso del día, el Ministerio Público solicitará que el caso sea conocido bajo el procedimiento expedito de flagrancia, lo que permitiría que el proceso judicial se resuelva en un plazo de 45 días. Asimismo, la fiscalía solicitará la imposición de medidas cautelares en contra del imputado.