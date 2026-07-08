Esto dice Carlo Díaz sobre reelegirse como fiscal general

El fiscal general, Carlo Díaz, aseguró que aún no ha tomado una decisión sobre si buscará la reelección en el cargo y señaló que analizará el tema en los próximos meses junto con su familia.

Durante una entrevista en el programa Desde Buenas Mañanas, de Extra Radio, Díaz explicó que por ahora su prioridad sigue siendo el trabajo al frente del Ministerio Público.

“Todavía no. Estoy muy concentrado trabajando. Hay mucho trabajo en el Ministerio Público. Esta decisión de si sigo o no también se toma en familia y no hemos tenido tiempo de conversar de eso”, manifestó.

El jerarca indicó que estima contar con dos o tres meses para definir si optará por un nuevo período.

“Me lo voy a tomar con calma y hablar con toda mi familia, mi esposa, mi hija, mis papás y todos para poder tomar una buena decisión”, añadió.

Fiscal: “Es un puesto cansado”

Díaz reconoció que el cargo implica un importante desgaste, no solo por la carga laboral, sino también por las críticas constantes hacia la institución.

“Este puesto es un poco cansado y también los ataques que se reciben prácticamente todas las semanas, donde se descalifica el trabajo del Ministerio Público. Eso a veces es un poco pesado de llevar”, afirmó.

No obstante, rechazó que el esfuerzo de la Fiscalía sea en vano y aseguró que la ciudadanía reconoce el trabajo que realizan las autoridades judiciales.

El fiscal general también defendió los operativos contra estructuras criminales y el trabajo realizado en materia de extradiciones, al señalar que detrás de cada solicitud existe una coordinación permanente con organismos internacionales, entre ellos la DEA.

Asimismo, sostuvo que existe una narrativa que busca desacreditar al Poder Judicial, aunque considera que la ciudadanía distingue el esfuerzo que realizan fiscales, investigadores judiciales y cuerpos policiales en la lucha contra el crimen organizado.