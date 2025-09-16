Burger King Costa Rica se pronunció este martes luego del altercado ocurrido en las instalaciones de Plaza Real, en Alajuela, el 15 de setiembre.

La cadena de comida rápida aclaró que los enfrentamientos no se originaron dentro de su restaurante y reiteró que desconocen las razones que provocaron el zafarrancho.

“En Burger King Costa Rica no avalamos ninguna manifestación de violencia que atente contra la tranquilidad y la seguridad de la ciudadanía. Reiteramos nuestro compromiso de garantizar siempre la mejor atención y un ambiente seguro tanto para nuestros clientes como para nuestros colaboradores”, indicó la empresa en un comunicado oficial.

Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar el origen de la riña en el centro comercial.