El candidato presidencial Álvaro Ramos se pronuncia ante intervención realizada por el Gobierno a la Municipalidad de Naranjo, junto con la Fuerza Pública y Acueductos y Alcantarillados (AyA), al proyecto habitacional La Esperanza, la mañana de este sábado.

Ramos asegura que el Partido Liberación Nacional, comparte la preocupación de muchos costarricenses por el acceso a una vivienda digna y oportunidades.

“Es por eso que no podemos permitir que el Gobierno le pase por encima a la seguridad jurídica y a la autonomía municipal”, mencionó Álvaro Ramos, candidato presidencial por el Partido Liberación Nacional.

Además, indica que existen normas, leyes y procesos y no se pueden brincar ya que cuando sea un percance aún mayor, lo volverán hacer, por ejemplo, en:

Seguridad ciudadana

Libertad